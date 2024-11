Ilprimatonazionale.it - Basta ritirate: davanti alla “Mafia rossa” o si è militanti, o non si è

Roma, 22 nov – Mettiamo subito le cose in chiaro, partendo dal giusto criterio linguistico: gli antagonisti che ieri – come a Torino e Bologna – hanno provocato scontri e tafferugli all’Università La Sapienza non sono “Fascisti”. Continuare a ripetere il mantra “i veri Fascisti siete voi“, magari mentre si è accompagnatiporta della Facoltà dDigos e mentre piovono insulti e bottiglie, è una grandissima cazzata. Si chiamano comunisti, compagni, antifascisti, insomma come vi pare, ma non Fascisti.“All’epoca della Guerra Fredda, alcuni definivano il comunismo ‘fascismo rosso’. Non si rendevano conto che l’uso di questo vocabolario continuava a essere una concessione all’ideologia che cercavano di denunciare“, scrive Alain De Benoist.passi indietro insomma.