Basket B nazionale / Fabriano a Piombino, Jesi al Palatriccoli contro la Npc Rieti

I cartai sono reduci dal successo internoSan Severo mentre i leoncelli hanno perso a Luccala Herons MontecatiniVALLESINA, 22 novembre 2024 – Conclusa la serie ravvicinata di partite, 5 in 15 giorni, i coach dihanno avuto la possibilità di allenare per una settimana intera le loro squadre ora pronte ad affrontare, in trasferta, e, al.QUII biancoblù di coach Andrea Niccolai cercano una vittoria in trasferta che manca dal 16 ottobre, ma devono vedersela con una formazione gialloblù battuta in casa solo da Livorno e Ruvo di Puglia. IlGolfoè allenato dal coach uruguaiano Marcelo Signorelli, alla prima esperienza italiana in B. In Uruguay ha allenato per quindici campionati, vincendo due scudetti e venendo eletto miglior allenatore dell’anno in cinque stagioni, oltre ad esser stato ct della