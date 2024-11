Gaeta.it - Balotelli e Vieira: un incontro inatteso al Genoa dopo i contrasti passati

La notizia dell'arrivo di Patricknel ruolo di allenatore delha colto di sorpresa molti, in particolare Mario, il cui passato con il tecnico francese non è stato privo di polemiche. La nuova direzione presa dalla dirigenza del club ligure, che ha deciso di esonerare Gilardino, ha riacceso i riflettori su una delle coppie più controversi del calcio recente, rivelando le dinamiche che si celano dietro le quinte delle relazioni tra giocatori e allenatori.ItraLa storia tra Marioe Patrickinizia ai tempi del Nizza, dove entrambi si trovavano in ruoli molto diversi:come attaccante ecome allenatore. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i due non avessero un rapporto idilliaco, maha voluto mettere in chiaro la situazione.