Lanazione.it - Anci, sistema Peccioli protagonista. Macelloni premiato per l’etica

Leggi su Lanazione.it

Energia, sostenibilità e circolarità: sono questi i temi su cui si è incentrata la sessione a cui ha preso parte come relatore il sindaco di, Renzo, in occasione dell’assemblea annuale, che si tiene a Torino, a Lingotto Fiere, fino a oggi. "Facciamo un’Italia che accende il futuro" è il titolo della sessione in cui il sindaco diha portato l’esperienza del borgo toscano sull’economia circolare. Fin dagli anni ’90, infatti, con la fondazione da parte del Comune didella Belvedere Spa, l’amministrazione comunale si è distinta su progetti di gestione dei rifiuti, recupero e produzione di energia. E nel borgo della Valdera arriva un nuovo riconoscimento: a Milano, nel corso del festival delnella sede dell’ADI Design Museum, il sindaco Renzoha ricevuto da Sergio Costa, presidente dell’associazione culturale Plana da lui fondata nel 1977, un altro prestigioso premio.