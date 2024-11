Digital-news.it - X Factor 2024 - La Gara, Live Show INEDITI (diretta Sky e NOW). Ospiti COMA_COSE

IL PRIMO TRAGUARDO DI STAGIONEGLI ARTISTI PRESENTANO GLIConduce GIORGIAGiudici ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI, PAOLA IEZZIinsu Sky Uno in streaming su NOWSul palco della XArenaCOMACOSEÈ arrivato il momento di una delle puntate più temute: giovedì 14 Xdiventa “Hell”, serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti inuna doppia eliminazione. A Xarriva il primo traguardo di stagione: neldi giovedì 21, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti inpresenteranno il loro primo inedito. Sul palco dell’XArena si consumerà la puntata più attesa dai concorrenti e dai loro quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e.