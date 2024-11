Ilrestodelcarlino.it - Visita eccezionale alla Chiesa di Santa Croce a Villa Verucchio

Rimini, 21 novembre 2024 – In occasione del 50° anniversario di istituzione del Ministero della cultura, la Soprintendenza Archeologia promuove laagli affreschi delladi, rinvenuti casualmente nel 2021. Le opere rappresentano una testimonianza inedita del Trecento riminese, attribuibile a Pietro da Rimini, uno fra i maggiori allievi della celebre scuola giottesca. Inoltre, verranno eccezionalmente esposti uno stallo del coro ligneo quattrocentesco, che raffigura, in un paesaggio evocativo della Valmarecchia, l’episodio delle stimmate e una copia originale del volume “malatestiano”. L’iniziativa sarà sabato 23 novembre: ingresso gratuito con obbligo di prenotazione e visite guidate (ore 14.45 e 16.30) per un massimo di 25 persone per gruppo. Le prenotazioni si potranno effettuare dal 20 al 22 novembre, dalle ore 9.