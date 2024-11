Ilrestodelcarlino.it - Violenza alle donne. Mostre e iniziative nel Copparese

Molteplici sono leorganizzate e patrocinate dal Comune di Copparo, con il coinvolgimento di associazioni, commercianti, scuola e artisti locali, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Il programma "Ogni giorno. Lasulleriguarda tutti, sempre" prenderà il via con la mostra "Sguardi." la Donna nell’arte: interpretazioni pittoriche di Federica Raminelli, a cura di Proloco Copparo, che sarà inaugurata sabato17 alla Gria civica Alda Costa, dove rimarrà fino al 1° dicembre. Il 25 novembre si terranno le deposizioni di fiori sulle Panchine Rosse di Ambrogio e di Copparo, d10, e l’inaugurazione della Panchina Rossa a Tamara,12, a cura del CoordinamentoSpi Cgil di Copparo e Ro e del Comune di Copparo.