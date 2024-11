Ilrestodelcarlino.it - Traffico container: tra le peggiori flessioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Terminalnazionali, Ancona agli ultimi posti nel 2023 per movimentazione. Un risultato tutt’altro che onorevole per lo scalo dorico quello emerso dall’analisi economico-finanziaria dei terminalnel 2024 pubblicata dal Centro Studi Fedespedi. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti i diciannove principali scalidel Paese e, nel 2023, hanno registrato una diminuzione complessiva dell’1,6% in termini di teu (si tratta dell’unità di misura dei) movimentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente scendendo da 9.993.292 a 9.828.893 di teu, in linea con il calo complessivo del -2,4% a livello nazionale passato da 11.570.173 a 11.295.845 di teu. A spaventare, tuttavia, di fronte al dato italiano, è il risultato davvero preoccupante del porto di Ancona che l’anno scorso ha toccato addirittura un -33,7% della movimentazione.