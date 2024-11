Lapresse.it - Sparo di Capodanno a Biella, Pozzolo: “Processo mediatico”

Emanuele, rinviato a giudizio per porto illegale di armi in seguito al caso dellodilo scorso anno a, si ritiene vittima di “un’operazione di gogna mediatica senza precedenti“.“Da una vicenda circoscritta si è creato un gossipenorme e la vicenda è diventata un feuilleton imbarazzante per tutti. Voglio chiarire che all’udienza preliminare tre capi d’imputazione sono caduti e c’è stata la sentenza a non luogo a procedere. Il giudice, invece, ha pensato di approfondire la curiosa accusa di porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino che ha regolare ‘porto d’armi’ tra l’altro per difesa”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia. “Rispetto per le decisioni del partito”E in merito alla sospensione dal suo partito spiega che “al momento sono in attesa della valutazione da parte dei probiviri e rispetto le valutazioni del partito, a cui appartengo da 12 anni”.