Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo saldo in vetta, le rivali scalpitano. Fattore campo decisivo nell’ultimo turno

Solo vittorie nella nona giornata del campionato di Prima categoria. A prevalere ilconsiderando che sei successi sono arrivati da chi giocava in casa e solo due da chi era impegnato in trasferta. Per la quarta domenica consecutiva al comando della graduatoria c’è Il Sanche grazie ai risultati dell’ultimo fine settimana ha portato a 3 i punti di vantaggio sulle principali inseguitrici (Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro). Sono scivolate al terzo posto l’Atletico Mondolfo e il Pantano calcio. Gol con dedica. Domenica ad aprire le marcature dell’Avis Montecalvo (2 a 1 il finale contro l’Atletico Mondolfo) è stato l’attaccante Tommaso Cocchi classe 1997, subito dopo la rete ha mostrato la maglietta con la dedica "auguri papà", agli auguri per il compleanno del babbo Luigi pure lui ex calciatore e ora presidente della squadra di calcio Osteria Nuova.