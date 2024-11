Biccy.it - Richiamo ufficiale per Lorenzo: “Cosa mi hanno detto in confessionale”

Leggi su Biccy.it

Dopo i numerosi comportamenti sopra le righe diSpolverato, martedì scorso al Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto unin diretta al concorrente, avvisandolo che se i suoi atteggiamenti non fossero stati modificati ci sarebbero stati dei provvedimenti. In realtà la notte dopo il gieffino ha continuato ad esagerare, dicendo che Helena Prestes è ‘da manicomio’. Oggi pomeriggio peròha svelato ad Amanda Lecciso, che ingli autori l’bacchettato nuovamente.Ildegli autori perSpolverato.“Mi è statodi abbassare i toni, c’è stato il. Ma guardate che a me sono stati fatti dei confessionali tosti, purtroppo voi tutti non potete vederli e non si può parlare. Ma sono stati confessionali dritti, cioè micappottato totalmente.