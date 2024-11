Laprimapagina.it - Putin autorizza il lancio di un missile balistico intercontinentale per attaccare l’Ucraina

Era inevitabile. Vladimiraveva avvisato Joe Biden chiudendo di non “alzare i toni dello scontro”. Ma il presidente uscente ha inteso “giocare all’attacco”ndo gli ucraini a colpire con armi occidentali sul suolo della Federazione Russa. Così lo Zar non ci ha pensato due volte e hato l’uso di unper. Secondo quanto scritto da Reuters è la prima volta che succede.L’aviazione di Kiev ha sostenuto che l’obiettivo era la città di Dnipro, contro cui sono stati lanciati anche altri missili. Diversi sono stati intercettati dalle difese antiaeree, e gli altri non avrebbero causato danni significativi. Un avvertimento agli americani?Ilè stato lanciato dalla regione di Astrakhan, nel sud della Russia.