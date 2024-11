.com - Pullman a fuoco allo Sheraton Golf: nessun ferito

Leggi su .com

Un incendio ha completamente distrutto unturistico parcheggiato in via Salvatore Rebecchini, nei pressi dellodi Roma. L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 6:20, richiedendo un intervento tempestivo dei Vigili dela RomaLa sala operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra dell’Eur 11/A, supportata da un’autobotte, per domare le fiamme. Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’incendio ha devastato completamente il mezzo, coinvolgendo parzialmente anche un secondonelle vicinanze. Fortunatamente,a persona è rimasta ferita nell’incidente.Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori complicazioni, ma l’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per accertare le cause del rogo.