Pubblica foto hot della fidanzata a giudizio

Macerata, 21 novembre 2024 –e video hotte su Facebook, sotto processo è finito un 27enne. Secondo l’accusa, avrebbe messo online unagrafiacompletamente nuda, e un video di lei con addosso una canottiera succintando tutto sul profilo di lei, dopo aver modificato le credenziali per accedere alla pagina social. I fatti sarebbero avvenuti tra settembre e ottobre del 2021. I due erano fidanzati, poi il ragazzo era partito per l’Inghilterra e alla ragazza avrebbe chiesto di raggiungerlo. Lei, che non se la sentiva di lasciare la sua famiglia in provincia di Macerata, non aveva accettato di seguirlo e da quel momento il rapporto tra i due si era fatto teso ed erano cominciate delle incomprensioni. Secondo l’accusa, sostenuta ieri mattina in aula dal pubblico ministero Francesco Carusi, nel settembre del 2021 sarebbe comparso sul profilo Facebookragazza un video di lei che indossava una canottiera molto scollata e che, tempo prima, le stessa aveva inviato al fidanzato su Whatsapp.