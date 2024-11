Lopinionista.it - Piantedosi: “Accelerare sulla videosorveglianza nei Comuni, illusorio frenare la tecnologia”

Leggi su Lopinionista.it

TORINO – “Vorreinel consentire aidi accedere ai finanziamenti per la. Vorremmo creare un paniere di risorse economiche per implementare e aggiornare i sistemi. Non è che ci piace il Grande Fratello, ma i dati ci dicono che più del 50% dei reati che viene scoperto si avvale di strumenti di indagine legati alla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, nel suo intervento all’assemblea dell’Anci a Torino.Agli scettici, il ministro spiega che “andiamo incontro all’intelligenza artificiale, èpensare che la privacy possale enormi potenzialità che questi sistema danno. Il problema, semmai, è l’uso. Oggi l’utilizzo è sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria. La prospettiva di grande importanza – ha concluso – è in chiave preventiva, credo che la soluzione sia nell’avere fiducia nelle istituzioni”.