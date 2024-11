Gaeta.it - Piano freddo attivato a Trento e Rovereto: 320 posti letto per senza dimora in vista dell’inverno

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nelle città diè scattato oggi il, una misura importante per l’accoglienza delle personefissa. Con l’abbassamento delle temperature e l’anticipata prima neve, l’iniziativa mira a garantire supporto e dignità a chi vive in condizioni di vulnerabilità. La provincia ha comunicato che questo progetto è frutto di una stretta collaborazione tra diversi enti, tra cui la Protezione civile provinciale e il Servizio Politiche sociali. Qui analisi dettagliata dele delle sue implicazioni.Dettagli delIlprevede l’attivazione di oltre 320per la stagione invernale 2024-2025, un numero considerevole che rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza e il benessere dei cittadini più svantaggiati.