Pena mai scontata ma estinta per l’ex terrorista rosso Ventura | ora è libero di tornare in Italia

Condannato a oltre 20 anni di carcere per, tra l’altro, il reato di concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra, dopo aver riparato in Francia,delle Formazioni Comuniste Combattenti Raffeleè oradi rientrare insenza aver mai scontato la: la Corte d’Assise d’Appello di Milano, su richiesta del legale Davide Steccanella, l’ha dichiaratacol parere favorevole della Procura generale. La decisione è arrivata in virtù del fatto che è decorso un tempo pari al doppio dellainflitta. L’chiese l’estradizione dinel 2021, ma i giudici francesi la negarono.per, 75 anni, è infatti uno dei 10 ex terroristi dell’operazione “Ombre rosse”, che trovò l’opposizione della giustizia d’Oltralpe.