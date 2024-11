Ilrestodelcarlino.it - Palpeggia la vicina di casa: pena patteggiata

In almeno due occasioni, dopo avances non corrisposte hato ladi. Ieri un 60enne carpigiano ha patteggiato laa un anno e dieci mesi per violenza sessuale. I fatti risalgono al dicembre del 2022. Secondo le accuse l’imputato - in almeno due occasioni - incontrando la vittima sul pianerottolo l’avrebbe toccata nelle parti intime. La donna, una ragazza di origini russe di 26 anni ha sporto denuncia nei confronti del vicino di. A seguito di accertamenti l’uomo è quindi finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. v. r.