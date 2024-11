Notizie.com - Olio di palma e soia, l’Europa si arrende: la deforestazione che devasta il pianeta continuerà per un altro anno

Rimandata di unl’applicazione delle nuove norme sui prodotti comediprovenienti da terreni oggetto dinon è pronta: slittano di unle nuove norme per i prodotti provenienti da terreni disboscati. Norme che riguardano l’applicazione del regolamento sullache mirano a garantire che i prodotti venduti nell’Unione europea non provengano da terreni disboscati.disi: lacheilper un(ANSA FOTO) – Notizie.comLa questione ruota attorno al fatto che anchecontribuisce allaglobale e al degrado forestale a causa del consumo di determinati prodotti. Parliamo in particolare di prodotti ottenuti da bovini, cacao, caffè,di, legno, gomma, carbone e carta stampata.