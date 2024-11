Gaeta.it - Nuovo bando di concorso per allievi marescialli nella Guardia di Finanza: 1.634 posti disponibili

Un importantediper il 2024 è stato lanciato dalladi, aprendo le porte all'arruolamento di 1.634. Questisono suddivisi tra contingente ordinario e contingente di mare, con l'obiettivo di rinforzare le fila del corpo. La selezione prevede un rigoroso processo di valutazione, che verrà dettagliato in seguito. Ilè parte dell'offerta di opportunità di lavoro nel settore delle Forze Armate.Ie le loro categorieIlper ilprevede la distribuzione di 1.634tra due principali categorie. Il contingente ordinario offre un totale di 1.420, dei quali 204 destinati alla specializzazione Anti Terrorismo e Pronto Impiego . I restanti 1.216sono aperti per cittadini italiani non specializzati, con una specifica suddivisione: 851sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, mentre 365 sono aperti a tutti i cittadini italiani.