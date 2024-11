Agi.it - Neve al Centro-Nord, ma fine settimana all'insegna del miglioramento

Leggi su Agi.it

AGI - Dopo il fronte freddo che ha spazzato la nostra Penisola nella giornata di ieri, ecco che un altro affondo freddo si appresta a raggiungere il Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo atteso nelle prossime ore in Italia con piogge e acquazzoni a partire dalle regioni delche scenderà rapidamente di quota sulle Alpi e risulterà localmente abbondante sui settori di con. Non esclusi fiocchi anche a bassa quota al-Ovest. Maltempo poi che raggiungerà ile il Sud entro venerdì. Nel weekend atteso un decisograzie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Temperature in rialzo ma comunque in media o poco al di sopra. Ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano che mostrano per la prossimal'alta pressione portare tempo stabile, solo sul finire del mese potremmo assistere ad un cambiamento.