Anteprima24.it - Marcia mondiale per la Pace, il Movimento Umanista fa tappa ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoLa “Comunità per lo sviluppo umano, aps”, noprofit, appartenente al, promotore della 3*per lae la Nonviolenza ha il piacere di annunciarvi che laarriva anche ad. Una delletrici, partite il 2 ottobre dal Costarica, sarà nella nostra città il 22 novembre e per celebrare l’evento la nostra Associazione ha lanciato un Concorso di scrittura creativa, “Tempi di guerra, parole di”, per le scuole superiori di 1* e 2* grado. La premiazione avverrà nell’ambito della cerimonia di accoglienza dellatrice Lorena Orrizco, che vedrà la presenza in video di Alex Zanotelli, Emergency, Zia Lidia Social Club, il Teatro 99posti, Ilaria di Gaeta e naturalmente le scuole che hanno partecipato al Concorso.