Superguidatv.it - Luisa Ranieri ai WE Award – Women Excellence 2024: “Sono pochi i ruoli per le over 50, per questo Io e mio marito abbiamo prodotto Lolita. Ho accanto un uomo intelligente”

Una serata all’insegna delle Donne e dell’eccellenza al femminile quella che si è tenuta ieri presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, in occasione della consegna dei premi WE, legati al progettoat the top realizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e la media partnership di Sky TG24. A fare gli onori di casa Maria Latella, giornalista, conduttrice e scrittrice; Mariangela Pira anchor, Reporter Sky TG24; Nicoletta Polla Mattiot direttrice HTSI – 24Hours; Silvia Sciorilli Borrelli corrispondente Financial Times. Tra i volti noti che hanno preso parte alla serata l’attrice e produttriceai WEche vive unda protagonista all’insegna del grande cinema con ben tre film, uno già nelle sale “Parthenope”, per la regia di Paolo Sorrentino, e due in uscita: “Modì – Tre giorni sulle ali della follia” con la regia di Johnny Depp e “Diamanti”, per la regia di Ferzan Özpetek, causa impegni di lavoro è intervenuta durante la serata di premiazione in collegamento da remoto.