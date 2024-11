Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni, in mostra c’è anche l’omaggio a Bologna: “È una regola”

, 21 novembre 2024 – “Sono semprelo stesso” cantain una delle sue più celebri canzoni: e se è vero che nei suoi 40 anni di carriera è sempre rimasto fedele alla sua arte, la“Rio Ari O”, che inaugura ufficialmente stasera al Museo internazionale e biblioteca della Musica e che rimarrà in loco fino al 9 febbraio (dal martedì al giovedì, dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30; venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19) espone il lato meno conosciuto di, quello più intimo e nascosto. Domenico Paolicelli La sua passione per la pittura ha sempre accompagnato la sua carriera musicale, dai primi schizzi disegnati per il suo primo videoclip fino alla realizzazione di alcune copertine dei suoi album, ma questa sfaccettatura artistica dell’autore è rimasta nell’ombra rispetto agli enormi successi musicali: da oggi invece, viene svelata al pubblico in maniera inedita.