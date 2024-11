Léa Seydoux | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi su Cinefilos.it

Léa: 10chenon saiLéa, divenuta celebre grazie alla sua interpretazione in La vita di Adele, ha conquistato anno dopo anno sempre più riconoscimenti, dando forma ad una filmografia di tutto rispetto. Negli anni, il suo carisma e la sua bellezza le hanno permesso di ottenere sempre più ruoli di rilievo, affermandosi come una star internazionale senza eguali. Oggi l’attrice è infatti capace di destreggiarsi tra generi diversi, affermandosi ogni volta come una vera e propria forza della natura.Ecco, allora, diecida sapere su Léa.I film di Léa1. Ha recitato in celebri film. Léainizia a lavorare nel mondo della recitazione apparendo nei film Mes Copines, Une vieille maîtresse (2007), De la guerre – Della guerra (2008) e Des poupées et des anges (2008).