Gaeta.it - La Liguria protagonista al Roots-In di Matera: il ritorno alle origini del turismo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laha brillato all’evento-In di, dedicato alla valorizzazione deldelle radici, un’iniziativa che ha riunito esperti e operatori del settore in due giorni di networking, formazione e business matching. Con il 2024 dichiarato “Anno delle Radici Italiane nel Mondo” dal Ministero degli Esteri, l’incontro assume un significato particolare per le regioni italiane e le comunità italiane nel mondo, rappresentando un’importante occasione per promuovere l’eredità culturale italiana.Un’opportunità per ildelle radiciIldelle radici rappresenta un segmento in forte crescita, in grado di attrarre oltre 80 milioni di italo-discendenti che desiderano riscoprire i legami con la propria terra d’origine. La, con la sua storia e cultura, si posiziona come destinazione privilegiata per questi viaggiatori, desiderosi di tuffarsi nelle tradizioni e nei valori che caratterizzano la regione.