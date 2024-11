La Banana di Cattelan venduta per 62 milioni di dollari da Sotheby’s

Quifinanza.it - La Banana di Cattelan venduta per 6,2 milioni di dollari da Sotheby’s

Una delle opere d’arte concettuale più note al grande pubblico, ignorante in materia, è senza dubbio ladi. L’artista italiano ha visto battere all’asta il suo lotto “Comedian” nella serata del 20 novembre a New York. Si tratta di una delle tre edizioni di unaincollata al muro con del nastro adesivo industriale,per 5,2dida, che diventano 6,2in seguito all’aggiunta delle dovute commissioni.Chi ha comprato ladiLa notizia della vendita milionaria ha rapidamente attirato l’attenzione, come prevedibile. Da notizia connessa a un settore molto specifico dell’ambito artistico, è divenuta curiosità di massa. Ciò ha portato alcuni a chiedersi, inoltre, chi avesse speso questa cifra spropositata per quest’opera.Il suo nome è Justin Sun ed è un imprenditore nell’ambito delle criptovalute.