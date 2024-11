Il Rally di Roma Capitale confermato nel FIA European Rally Championship 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024 – Ildicontinua la sua tradizione nel panorama internazionale, confermandosi parte del FIA(ERC) per il. La conferma è arrivata il 18 novembre, dopo la pubblicazione ufficiale del calendario europeo da parte della FIA Fédération Internationale de l’Automobile e del WRC Promoter. La manifestazione organizzata da Motorsport Italia e Max Rendina, che rappresenta un’eccellenza italiana nel motorsport, festeggerà il suo nono anno consecutivo nel calendario della serie FIA dal 4 al 6 luglio.La nuova data, fissata all’inizio di luglio, si inserisce strategicamente per evitare sovrapposizioni con le celebrazioni del Giubileo, assicurando così una cornice ideale per piloti e appassionati che raggiungerannoe il Lazio per questo imperdibile appuntamento.