Movieplayer.it - Elio: il nuovo trailer del film animato Pixar in arrivo nell'estate 2025

Leggi su Movieplayer.it

Disney ha condiviso une un poster inedito di, un progetto targatoine sale. Disney ha condiviso online ile il poster del, prodotto daAnimation Studios, intitolato, ine sale italiane nel mese di giugno. Nel video pubblicato online si vede il giovanissimo protagonista e il momento in cui incontra degli alieni che lo scambiano, per errore, per il leader della Terra. Cosa racconteràLa sinossi ufficiale delchiede: "E se fosse ciò che stai cercando.a trovarti per primo?". Nel prossimotargatoAnimation Studios, il giovanissimo, ossessionato dagli alieni, scopre la risposta a questa domanda quando viene trasportato nel Comuniverso, .