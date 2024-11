Spazionapoli.it - Dall’Inter al Napoli, affare da 40 milioni di euro: l’annuncio

I partenopei devono tenere testa ai nerazzurri, non solo in campionato ma anche nel calciomercato. Manna ha trovato il metodo ideale.La campagna acquisti dei partenopei è stata significativa e ha prodotto tanti pensieri positivi tra i propri tifosi. Il lavoro di Giovanni Manna colè stato di valore, affatto male per uno della sua età al primo cambio di squadra. È riuscito a costruire sotto consigli di Antonio Conte una squadra competitiva per la stagione che deve affrontare il club campano.Ilha realizzato degli acquisti impensabili, partendo da Buongiorno fino ad arrivare a McTominay e passando per Romelu Lukaku. Calciatori che hanno fatto alzare l’asticella della squadra e che infatti erano anche corteggiati da altri big club. Come Buongiorno, che al Torino ha vissuto una parentesi eccellente e ha attirato su di sé la corte dell’Inter.