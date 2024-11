Agi.it - Coppa Davis, Italia-Argentina 1-1. Sinner pareggia. Decisivo il doppio

AGI - A Malaga, in Spagna, nel quarto di finale dil'azzurro Jannikha battuto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-2 6-1, sul veloce del "Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena" di Malaga. La sfida trasi deciderà dunque nella terza partita con il. Nel primo incontro singolare Lorenzo Musetti, è stato battuto dall'argentino Cerundolo, con 6-4 6-1. "Era importante come partita, importante come vittoria, adesso ci sarà ile vediamo cosa succede". Lo ha detto Jannik, ai microfoni Rai. "È stata una partita molto dura, sono contento di oggi, ho giocato bene, ed è stato bello tornare qui. Lo scorso anno è stato grande", ha aggiunto a fine match.