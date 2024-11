Dailymilan.it - Calciomercato Milan, occasione Rayan Cherki a gennaio? Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

Ilpotrebbe effettuare un tentativo pere regalare il giocatore a Paulo Fonseca nella prossima sessione di. Ecco perchéIlmette nel mirino. Il club rossonero si iscrive alla corsa – insieme alla maggioranza dei top club europei – per il fantasista classe 2003 che potrebbe dover dare il proprio addio al Lione nella prossima sessione di.Il club francese ha presentato nelle scorse settimane un bilancio con oltre 500 milioni di euro di debiti. Una situazione che, secondo quanto stabilito dall’organo di controllo delle formazioni transalpine, rischierebbe di portare alla retrocessione del Lione se non migliorata entro l’incontro successivo.Ilsi iscrive alla corsa per acquistaredel Lione! Il punto della situazione View this post on InstagramA post shared by(@? IlLEGGI ANCHE, Geoffrey Moncada porta aello un difensore del MontpellierLa squadra francese potrebbe essere costretta a cedere diverse pedine fondamentali della propria rosa per far quadrare i conti.