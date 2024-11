Corrieretoscano.it - Bufera a Campi Bisenzio, niente sala consiliare per libro. Sindaco: “Autrice esponente CasaPound”

per la presentazione deldi Francesca Totolo.Tagliaferri: “In merito alla richiesta di concessione dellaper la presentazione deldi Francesca Totolo,di, l’Amministrazione Comunale esprime profonda indignazione”.richiesta da Fratelli d’Italia, opposizione, con iniziativa del consigliere comunale Francesco Valerio, che via Fb commenta: “Fascista è chi impedisce la libertà espressione”.IlAndrea Tagliaferri, eletto con coalizione M5S e liste civiche, è intervenuto per dire no alla concessione della. Il presidente del Consiglio Comunale Antonio Montelatici, candidatoFdI e liste civiche ‘Domani’ e ‘Verde è Popolare-Centrodestra per Montelatici’ alle amministrative 2023, ha cancellato l’iniziativa dopo riunione della conferenza dei capigruppo: “Tutti i gruppi consiliari, eccetto quello di Fratelli d’Italia, mi hanno rappresentato la loro preoccupazione rispetto all’opportunità di concedere laper l’iniziativa organizzata dal consigliere Valerio per motivi di ordine pubblico – unica previsione per negare autorizzazione – e quindi mi hanno chiesto di dare diniego ai sensi dell’art.