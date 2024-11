Gaeta.it - Arrestato giovane truffatore che ha derubato un’anziana a Ferrara con la tecnica del ‘finto carabiniere’

Facebook WhatsAppTwitter La Questura diha svolto un’operazione decisiva contro il fenomeno delle truffe agli anziani. Unè statoin flagranza di reato per aver raggiratosignora attingendo alla subdoladel. L’indagine si è intensificata dopo numerose segnalazioni giunte al centralino, rivelando una preoccupante diffusione di simili truffe.Il raggiro ai danni dell’anzianaNella mattina di ieri, sono arrivate diverse chiamate al numero di emergenza 113, da cittadini preoccupati per tentativi di truffa nei confronti di anziani avvenuti con un modus operandi ben definito. Iltelefonava, spacciandosi per un carabiniere, e raccontava alla vittima che il figlio era in difficoltà legate alla giustizia. Per suggerire una risoluzione immediata, il ‘affermava che un collega si sarebbe recato a casa dell’anziana per raccogliere denaro e oggetti preziosi, ritenuti necessari per garantire il rilascio del familiare.