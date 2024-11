Bergamonews.it - A Silvio Garattini il premio “Italiani ControVento”

Giunge alla sua quarta edizione il prestigioso “”: venerdì 29 novembre alle 14.30 l’Istituto di Ricerca e Fondazione Mario Negri di Milano ospiterà la cerimonia di consegna del, che – per il 2024 – sarà assegnato al grande ricercatore e oncologo.“Per l’edizione 2024, la 50&Più e la Commissione dihanno scelto di assegnare il, una figura di eccellenza nel campo medico-scientifico, chiaro esempio di passione, tenacia e lungimiranza in uno dei settori più difficili in cui opera l’intelligenza umana: la ricerca, dal cui avanzamento dipende il progresso della società” spiega Maurizio Merolla, ideatore dele presidente della Associazione di Rilievo Nazionale 50&Più – Campania: “In pochi riescono a onorare questa missione, superando quotidianamente ostacoli di ogni genere”.