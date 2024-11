Secoloditalia.it - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver incendiato il citofono dell’ex moglie

Leggi su Secoloditalia.it

Undi 47arredaiper atti persecutori, dopodato fuoco al. L’ennesimo tormento ècosì punito dalle forze dell’ordine, a cui l’individuo era precedentemente noto perperseguitato la donna già in precedenza. Lo stalker soleva recarsi più volte nei pressi dell’abitazione per incontrare la sua precedente consorte, costretta a non poter uscire di casa per l’intero pomeriggio. L’ex marito della donna, probabilmente noncurante di quello che avveniva attorno a lui, èripreso dai condomini mentre compieva il gesto incendiario mentre gli osservatori hanno allertato con le proprie chiamate il centralino del 112.L’ira dell’di 47arredopoilDurante un raptus di rabbia, il 47enne haildella palazzina per poi fuggire, ma la chiamata dei passanti al 112 e il rapido intervento della gazzella deihanno consentito di fermare l’che addosso aveva ancora l’accendino usato per dare fuoco al sistema della struttura.