Iodonna.it - Un sofisticato completo in crêpe satin e un cappello fascinator le hanno donato un'aria regale. E i gemellini? Sempre teneressimi

Leggi su Iodonna.it

Sotto il cielo terso di Monte Carlo, la Festa Nazionale di Monaco si è trasformata ancora una volta in un palcoscenico scintillante dove tradizione e glamour si fondono. E a catturare tutti gli sguardi è stata proprio lei, Charlene di Monaco, che con il suo look raffinato ha incarnato la grazia di un’icona moderna. Insieme a lei, il futuro del Principato, iJacques e Gabriella,nei loro abiti “da adulti”, nonostante abbiano appena 9 anni. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Il look tutto lilla di Charlene di MonacoCharlene di Monaco, moglie del principe Alberto, ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile.