Quotidiano.net - Ucraina, allarme Usa: “Possibile significativo attacco russo su Kiev”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 novembre 2024 – Mosca potrebbe rispondere al lancio di missili ATACMS dall'contro il territoriocon un "aereo" su. E' l'lanciato da Washington che ha deciso la chiusura dell'ambasciata nella capitale. "L'ambasciata statunitense aha ricevuto informazioni specifiche su un potenzialeaereoil 20 novembre", ha affermato in un messaggio sul suo sito web. "Per eccesso di cautela, l'ambasciata sarà chiusa e i dipendenti dell'ambasciata hanno ricevuto istruzioni di cercare rifugio. L'ambasciata statunitense raccomanda ai cittadini statunitensi di prepararsi a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato unaereo". Intanto la conquista di territori ucraini da parte della Russia prende slancio.