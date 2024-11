Justcalcio.com - Tuttosport – Nico Gonzalez, chi l’ha visto? Cosa ha davvero e quando torna in campo

2024-11-20 10:36:14 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news dicontinua a correre. Il problema è che lo striscione del traguardo corre insieme a lui. E così, per l’esterno bianconero, la data del ritorno inprosegue a slittare di settimana in settimana. Al punto che, tra poco, cadranno esattamente i due mesi dall’infortunio che, in avvio di partita, lo aveva estromesso dalla trasferta di Lipsia. E non è detto che, per allora, l’argentino sia giàto in. La notte tedesca, assieme a una rimonta da sogno nonostante l’inferiorità numerica della squadra di Thiago Motta, aveva lasciato in eredità gli stop di Bremer e. Gli esami all’indomani della sfida avevano evidenziato la rottura del crociato del brasiliano e una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra per “El Bicho”, che prima di quella sera aveva collezionato cinque presenze con la maglia della Juventus e dopo avrebbe invece inanellato otto assenze di fila.