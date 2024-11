Thesocialpost.it - Tragedia in strada: Luigi prova a soccorrere due ragazze ma viene travolto, sotto gli occhi della moglie

Leggi su Thesocialpost.it

De Palma si trovava alla guidasua auto, con laseduta al suo fianco, quando un’auto con due giovani a bordo lo ha sorpassato. Purtroppo, poco dopo, il veicolo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato. Senza esitare, l’uomo ha accostato e si è precipitato fuori dal suo mezzo per prestare aiuto, ma nel frattempo è sopraggiunta un’altra auto che lo ha investito, causandone la morte. La situazione dell’incidente è intricata e la procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta per omicidiole, mentre la polizia municipale sta raccogliendo informazioni sull’incidente. Nel frattempo, la famiglia dista vivendo un grande dolore per la perdita di un padre e di un marito.De Palma, nato a Benevento ma residente ad Arezzo da lungo tempo, è deceduto all’età di 84 anni in presenza