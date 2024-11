Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione intenso ilsul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laL’Aquila e la via Nomentana su quella interna tra Tor Bella Monacain coda sull’intero percorso del tratto Urbano della A24-teramo in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale code pere lavori tra la batteria Nomentana e Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra via Prenestina & viale Castrense in direzione San Giovanni incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia dal bivio di Sacrofano a porta è ancora da Labaro a Tor di Quinto auto in fila sulla Trionfale da ipogeo degli Ottavi è l’ospedale San Filippo Neri e sulla via di Boccea via Cornelia e via di Acquafredda in zona candida chiusa via Ragona all’altezza di via Raddusa per l’incendio di un edificio privato divampato nel pomeriggio di ieriin coda sulla via del mare tra Acilia e Vitinia e sulla Cristoforo Colombo Trani via di Malafede altri file sulla via Pontina da Mostacciano alla Cristoforo Colombo Naturalmente in entrata ada Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità