Torta cremosa al cioccolato | irresistibile

Questaiperalfarà impazzire tutti. Ha un guscio friabile e scioglievole a base di biscotti polverizzati e burro, del tutto simile a quello che solitamente si prepara per le cheesecake. ma il ripieno è straordinario. Ha una consistenza a metà tra la mousse e il budino e si prepara in poche e semplici mosse. Solo panna, latte, burro, uova efondente. Non servono addensanti, per ottenere una resa così speciale.Una volta pronta, dovremo cuocerla in forno per una ventina di minuti. Sforniamola e riponiamola in frigorifero a rassodare per 4 ore almeno. Non saltiamo questo passaggio e non affrettiamo i tempi, pazientiamo! Ne varrà assolutamente la pena!Che ne dite di sperimentare insieme anche questa ricettina?iperal: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:per la base:180 gr di biscotti secchi al cacao75 gr di burroper la guarnizione:250 gr di125 ml di panna50 gr di latte50 gr di burro.