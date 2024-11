Anteprima24.it - Spaccio di droga: arrestato 40enne e denunciato 18enne

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, hanno notificato, ad una persona del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine, un ordine di esecuzione in carcere emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino.In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Avella, che hanno denunciano in stato di libertà undella provincia napoletana, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti”.I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, notavano un giovane camminare a piedi, per le vie del centro, con atteggiamento sospetto. Tale comportamento non è sfuggito ai militari che lo hanno subito fermato per un controllo.