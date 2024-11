Lanazione.it - Rigutino riprende quota. Il Pd: soluzione ideale. E la Lega dice no Creti

Leggi su Lanazione.it

"È tramontata la propaganda salviniana con tutte le forzature che ha prodotto". Al primo posto dell’elenco Vincenzo Ceccarelli scrive: "Raccontare che ci sono risorse a disposizione dell’Umbria per fare la stazione dell’alta velocità a". Il capogruppo dem in consiglio regionale gongola dopo il responso delle urne: non solo per la vittoria del campo largo in Umbria ed Emilia Romagna, ma sopratutto perchè il nuovo corso con Stefania Proietti al timone della Regione riapre il dossier Medioetruria e inaugura una metodologia che riavvicina le due regioni. "È importante recuperare un rapporto serio e convergere su unacondivisa pur tuttavia, tenendo condo che vanno rispettati alcuni parametri, indispensabili, ad esempio lo scambio ferro-ferro". Una sottolineatura che rimanda alle caratteristiche del nodo ferroviario di, da sempre laindicata dalle istituzioni cittadine - Comune in testa - e dalle forze politiche.