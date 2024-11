Gaeta.it - Riforme sanitarie: l’appello di Daniele Manca per la salute pubblica in Italia

Facebook WhatsAppTwitter L’argomento dellasta riprendendo una centralità importante nel dibattito politicono. A pochi giorni da un incontro cruciale,, copresidente dell’Intergruppo parlamentare per l’Innovazione sostenibile in sanità, ha lanciato un appello per l’implementazione dinecessarie per garantire un alto livello di assistenza. La, considerata un diritto universale, deve continuare a rappresentare una priorità per il Paese.Lenecessarie per garantire il diritto allaha chiarito che l’è famosa nel mondo non solo per la sua bellezza, ma anche per la capacità di fornire servizi sanitari di alta qualità che non richiedono significative spese economiche da parte dei cittadini. “Il diritto a ricevere cure non deve essere limitato dalla disponibilità economica,” ha affermato.