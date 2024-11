Inter-news.it - Ricci, l’Inter osserva. Ma un’altra di Serie A prova a bruciare la concorrenza – Sky

Samueleè un giocatore che sta stupendo con la maglia del Torino, tanto da guadagnarsi anche la maglia della nazionale.lo ha già messo nella lista degliti da tempo, ma come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, il Milanad anticipare laOBIETTIVO PER L’ESTATE – Il Torino sa bene quanto Samuelesia un giocatore ambito sul mercato. Specialmente inA, dove anchelocon grande attenzione per ringiovanire il centrocampo e pararsi la schiena in caso di cessioni illustri. Quel che è certo è che il club granata NON cederà il giocatore a gennaio, nella fase invernale del calciomercato. Si va quindi alla prossima estate. E, in tal senso, sono in corso anche discorsi per prolungare il contratto dello stesso, in modo che il Torino possa avere un maggior potere contrattuale in mano in fase di trattative.