Oasport.it - Rally, Thierry Neuville parte per il round conclusivo in Giappone per mettere le mani sul suo primo titolo

Leggi su Oasport.it

Manca solamente l’ufficialità per. Il pilota belga del team Hyundai Shell Mobis WRT, infatti, è ad un passo dal suoiridato nel Mondiale. L’edizione 2024 del WRC vede il nativo di Sankt Vith pronto per completare l’opera dopo una stagione vissuta sempre in cima alla classifica, nonostante due sole vittorie complessive.si presenta al via del fine settimana deldel, tredicesimo e ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024, con un margine di vantaggio di ben 25 punti su Ott Tanak, unico pilota che potrebbe ancora contendere ilal belga, dato che Elfyn Evans è terzo con 185 punti, quindi quarto Sebastien Ogier con 166.Dopo una serie infinita di piazzamenti,vuole chiudere i conti. Il pilota classe 1988, infatti, in carriera ha concluso ben 5 volte al secondo posto della graduatoria, aggiungendo anche 3 terzi posti.