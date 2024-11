Rafa Nadal ancora un altro vamos

Leggi su Sportface.it

L’inviato da Malaga, Pietro Corso.Il 19 novembre 2024 verrà ricordato come il giorno dell’ultimo incontro da professionista diel. Dopo l’addio di Roger Federer nel 2022, è arrivato unmomento difficile da digerire per chi ama il tennis e soprattutto per coloro che hanno apprezzato una rivalità che ne ha segnato profondamente la storia. Averla vissuta dal Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, la casa della Coppa Davis, fa uneffetto. Per questo andiamo con ordine.Il trambusto del mattinoQuesta mattina non c’erano segnali della possibile titolarità dinel tie contro i Paesi Bassi, valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2024. C’è però da dire che negli addetti ai lavori il pensiero che capitan David Ferrer potesse sceglierlo, si era insinuato.