Ne bastano 150 grammi a settimana: regolano la glicemia e fanno andare in bagno

Ne150lainA metà tra verdura e legumi, i piselli sono una miniera di vitamine e antiossidanti, come ad esempio la luteina e la zeaxantina, che sono importanti per la salute degli occhi.Dal punto di vista nutrizionale, contengono vitamine A, B, C e K e, in quantità più limitata, anche vitamina E. Sono pure una buona sorgente di manganese e ferro, nonché di potassio, magnesio, zinco e rame.Ne150lainPer ogni 100, i piselli in media apportano: 80 calorie; 5,3di proteine; 0,4di grassi; 10di carboidrati; 7,8di fibra.VitamineSi diceva delle vitamine. Con 150di piselli si stima siano coperti i due terzi della dose giornaliera consigliata delle vitamine C e K e quasi il 10 per cento della dose quotidiana di vitamina A.