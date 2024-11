Musica | Murubutu & Moon Jazz band sold out al teatro Bolivar

Leggi su Ildenaro.it

Stasera, mercoledì 20 novembre, alle 21, al(Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arrivache decide di rivisitare il suo repertorio in chiave, accompagnato, per la prima volta, dalla, un ensemble di sei giovani talenti: Dia alla voce, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Vincenzo Messina alla batteria, Giacomo Grande alle tastiere/piano, Federico Califano al sax contralto e Gabriele Polimeni alla tromba/flicorno.Con questo progetto, le sonorità delsi intrecceranno e mescoleranno a quelle dell’hip-hop, rivisitando, con un approccio innovativo, la discografia dell’artista, in una chiave nuova e inedita.Le influenze dei brani diverranno così ampliate, aprendosi a un linguaggiole diverso dal rap “classico”, con nuovi arrangiamenti, che ricreeranno atmosfere differenti dalle versioni originali.